Кызыл, 6 сентября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Животноводы как минимум шести районов Тувы могут войти в зиму с серьёзным дефицитом кормов. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стог сена

По его словам, проблема нехватки кормов возникла из-за засухи, державшейся в регионе почти всё лето. В связи с этим от потребовал от районных администраций максимально мобилизовать силы, привлечь безработных и студентов, и завершить до конца сентября кормозаготовительную кампанию.

«Также поставил задачу создания регионального кормового резерва, в том числе через закупки кормов в соседних регионах. Он понадобится для поддержки хозяйств, которые не сумеют обеспечить запас кормов, достаточный, чтобы успешно пройти зиму и сохранить поголовье», — отметил глава.