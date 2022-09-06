Москва, , 07:16 — REGNUM Планы главы британского МИД Лиз Трасс, избранной премьер-министром страны, по изъятию российских активов приведет к бегству капитала из самого Соединенного Королевства, заявил глава второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат добавил, что пока в Великобритании даже не существует правовых основ для изъятия замороженных активов. Это может привести к необратимым последствиям для Соединенного Королевства, как международного финансового центра. Также, считает Беляев, подобные планы могут привести к социальному взрыву внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что британские власти работают над вопросом конфискации замороженных российских активов для передачи их киевскому режиму. С российской стороны назвали подобные инициативы прямым воровством и пообещали принять ответные меры.