Тюмень, , 07:15 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» неожиданно отказался регистрировать на борт пассажиров без ПЦР-теста на коронавирус. Видео, свидетельствующее о том, что 20 человек без теста не пустили на рейс из Нур-Султана в Тюмень появилось в группе «К-Информ» «Вконтакте».

Самолёт авиакомпании «ЮТэйр» в Домодедово (сс) Maarten Visser

Пассажиры показали свои билеты, в которых отсутствовало требование обязательного ПЦР-теста при посадке на самолёт «ЮТэйр». Сотрудница авиакомпании направила их на сайт «ЮТэйр», где в разделе «Изменение ограничений, связанных с COVID-19» сказано, что всем иностранным гражданам, кроме граждан Белоруссии, необходимо показать ПЦР-тест в аэропорту на стойке регистрации.

Однако пассажиры не нашли соответствующий документ или постановление главного санитарного врача РФ ни на сайте Роспотребнадзора, ни на сайте авиакомпании.

Граждане намерены подать жалобу на действия авиаперевозчика в Роспотребнадзор о нарушении их прав потребителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Роспотребнадзор на 10 августа 2022 года поступили 80 жалоб потребителей на действия или бездействие сотрудников авиакомпании «ЮТэйр». Готовится коллективный иск.

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