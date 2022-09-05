Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Туристки из Екатеринбурга столкнулись в Грузии с хамством, замешанным на политике. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным ЕАН, в Тбилиси сотрудники отеля отказались продлить срок их проживания, хотя отель якобы был полупустой, а в день отъезда потребовали от них уехать уже ранним утром, хотя они могли находиться в номере до 12:00 по местному времени.

По словам одной из гражданок, также было сложно вызвать такси. Она связывает это с политикой. Несколько водителей заявили, что не возят граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Грузии отмечались и иные факты русофобии. Также на это явление жалуются и граждане России, посещающие некоторые другие государства. Проблема обострилась после начала специальной военной операции на территории б. УССР.