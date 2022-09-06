Пекин, , 07:12 — REGNUM Китайская ракета-носитель Kuaizhou-1A 6 сентября успешно вывела на околоземную орбиту два экспериментальных спутника CentiSpace-1 (S3 и S4) академии наук КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Спутник Иван Шилов © ИА REGNUM

Запуск был осуществлён в 10:24 по местному времени (05:24 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Спутники серии CentiSpace-1 созданы Инновационной академией микроспутников при академии наук КНР и принадлежат компании Future Navigation (Пекин). При массе 97 килограмм, они выводятся на солнечно-синхронную орбиту высотой порядка 700 километров и решают задачи тестирования навигационных технологий и космической лазерной связи.

Для ракет-носителей серии Kuaizhou-1A этот запуск является уже 17-м.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская ракета-носитель «Чанчжэн-4C» вывела на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-33 02».

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