Тегеран, , 10:30 — REGNUM 5 сентября посол Ирана в Австрии Аббас Ардакани заявил, что две страны обладают большим потенциалом в различных областях, что позволяет им беспрепятственно расширять двусторонние отношения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Австрия

Иранский дипломат, который начал свою миссию в Вене в июне 2020 года, сделал этот комментарий в интервью ведущему австрийскому журналу по дипломатии Cercle Diplomatique.

Он отметил, что Иран и Австрия установили свои дипломатические отношения 164 года назад, когда подписали соглашение о дружбе. «Через 15 лет после подписания этого соглашения в Тегеране было открыто посольство Австрии, за которым позднее последовало открытие посольства Ирана в австрийской столице», — подчеркнул Ардакани.

Он сообщил, что на протяжении последних десятилетий обе стороны сохраняли свои связи прочными и всегда стремились к дальнейшему расширению отношений в различных областях, представляющих взаимный интерес.

Посол Ирана также заявил о готовности своей страны углублять экономическое сотрудничество с Австрией.