Тегеран, , 09:38 — REGNUM 5 сентября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани решительно осудил террористический акт у консульского отдела посольства России в Кабуле, в результате которого погибли два российских дипломата и несколько афганцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В заявлении Канани решительно осудил взрыв, целью которого являлось российское посольство в Кабуле. В результате трагического инцидента погибли два сотрудника посольства.

Канани выразил сочувствие российскому правительству и семьям двух дипломатов в Кабуле, а также пожелал терпения семьям афганцев, погибших в результате этого ужасного террористического акта.

Представитель министерства иностранных дел Ирана далее потребовал от афганских официальных лиц принять более серьезные меры для обеспечения безопасности иностранных посольств и дипломатических миссий в Афганистане.