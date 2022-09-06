Владивосток, 6 сентября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Россия превысит доковидные показатели в туристической отрасли к 2025 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе VII Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Мы вместе с Ростуризмом подготовили совместную модель развития отрасли до 2030 года. В соответствии с этой моделью доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году у нас турпоток должен удвоиться», — сказал министр.

По его словам, рост перевозок в железнодорожном транспорте за этот период составит 27%, в авиатранспорте — 56%, а автомобилями и автобусами — 140%

«Это будет основной поток, а это значит, что изменится география туризма, потому что мы понимаем, что комфортные путешествия гораздо больше ограничены по дальности, нежели авиаперелеты», — добавил Решетников.