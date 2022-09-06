Владивосток, , 07:08 — REGNUM Прокачка газа по российскому газопроводу «Северный поток» будет возобновлена только после окончания работ по ремонту турбины по перекачке газа компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. Об этом 6 сентября сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Николай Шульгинов Minenergo.gov.ru

Глава Минэнерго России уточнил, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» будет возобновлена, как только будет решен вопрос по ремонту турбины компанией Siemens, в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Кроме того, Шульгинов указал, что отказ стран Евросоюза от поставок российского газа обернётся остановкой промышленности во многих западных странах. При этом глава Минэнерго России пояснил, что в случае ввода эмбарго на российские энергоносители странами Запада, продажа нефти и газа будет перенаправлена на Восток.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил глава Минэнерго РФ Шульгинов, власти рассматривают несколько вариант страхования морских перевозок нефти и нефтипродуктов.

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