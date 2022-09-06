Глава Минэнерго РФ рассказал об условиях возобновления прокачки газа
Владивосток, 6 сентября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Прокачка газа по российскому газопроводу «Северный поток» будет возобновлена только после окончания работ по ремонту турбины по перекачке газа компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области. Об этом 6 сентября сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава Минэнерго России уточнил, что прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» будет возобновлена, как только будет решен вопрос по ремонту турбины компанией Siemens, в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Кроме того, Шульгинов указал, что отказ стран Евросоюза от поставок российского газа обернётся остановкой промышленности во многих западных странах. При этом глава Минэнерго России пояснил, что в случае ввода эмбарго на российские энергоносители странами Запада, продажа нефти и газа будет перенаправлена на Восток.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как сообщил глава Минэнерго РФ Шульгинов, власти рассматривают несколько вариантов страхования морских перевозок нефти и нефтепродуктов.