Тегеран, 6 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. КСИР Ирана представил патрульно-боевое судно под названием «Мученик Сулеймани», а также быстроходные катера «Мученик Рухи» и «Мученик Дара», оснащенные современными ракетами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 сентября.

Эмблема КСИР

Судно было представлено военно-морским флотом КСИР на церемонии, в которой приняли участие начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор МохаммадБакери, главнокомандующий КСИР Хоссейн Салаами, а также командующий ВМС КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири.

На этой церемонии патрульно-боевой корабль «Мученик Сулеймани», ракетные пусковые установки класса «Мученик Рухи» и «Мученик Дара», а также быстроходные военные корабли присоединились к военно-морскому флоту иранского Корпуса стражей Исламской революции.

Патрульно-боевое судно «Мученик Сулеймани» — это отечественный военный корабль, способный нести на себе вертолет и передовое боевое оборудование. Судно имеет малозаметный корпус с очень низким радиолокационным сечением и может выполнять все виды операций.