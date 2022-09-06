Тегеран, , 09:47 — REGNUM 5 сентября премьер-министр Сирии Хусейн Арнус и глава иранской Организации государственного управления и найма Мейсам Латифи рассмотрели пути укрепления сотрудничества в административной сфере и использования опыта двух стран в области административного развития. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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По сообщению агентства Mehr, Латифи на встрече указал на глубокие отношения между двумя странами и общую волю к укреплению сотрудничества в административной области. Он подтвердил твердую позицию своей страны в поддержку Сирии, ее суверенитета и территориальной целостности.

Премьер-министр Сирии заявил, что Дамаск придает большое значение проекту административной реформы, начатому пол руководством президента Башара Асада, и стремится извлечь выгоду из опыта дружественных стран в этой области.

«Мы приняли все необходимые меры для завершения реализации проекта на всех уровнях и преодоления трудностей, с которыми мы сталкиваемся при развитии государственного сектора, повышении его производительности и оснащении специализированными человеческими ресурсами», — отметил Арнус.