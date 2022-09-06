Тегеран, , 10:06 — REGNUM Иранская спортсменка Сара Бахманьяр завоевала серебряную медаль на чемпионате Азербайджана по карате 1-й Премьер-лиги Баку-2022. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 сентября.

Карате Андрей Пронин © ИА REGNUM

В женском кумитэ до 50 кг Бахманьяр заняла второе место, сообщил агентству IRNA представитель спортивной провинции Решт на севере Ирана. По словам Джаханбахша Армана, иранка вышла в финал, выиграв четыре кумитэ против различных соперниц.

По словам Армана, 22-летняя Бахманьяр до сих пор демонстрирует блестящие результаты на мировых и азиатских соревнованиях. Она дважды завоевывала чемпионский титул в Японии и России, а также добывала серебряные медали на чемпионатах мира в Испании, Казахстане и Японии.

Чемпионат 1-й Премьер-лиги Баку-2022 прошел в Азербайджане с 2 по 4 сентября.