Тегеран, 6 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. 5 сентября представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что страна сохранила свою долю энергетического рынка, несмотря на санкции, что может способствовать разрешению энергетического кризиса в Европе, если будет достигнуто венское соглашение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Насер Канани заявил, что полное снятие санкций с иранской нации и правительства является одной из фундаментальных целей Ирана.

Отметив, что Соединенные Штаты с задержкой отреагировали на ответ Ирана по проекту, предложенному координатором ЕС, Канани сообщил, что Тегеран внес значительный вклад в переговоры по возрождению ядерной сделки, формально известной как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA).

Сравнив усилия, предпринятые для достижения соглашения о возобновлении СВПД, с марафоном, пресс-секретарь отметил, что Иран предпринял ответственные шаги и передал свои взгляды европейской стороне, чтобы защитить собственные интересы.

По словам Канани, если противоположная сторона обладает политической решимостью и действует конструктивно, сделка будет подписана при первом же удобном случае.