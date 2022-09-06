Тегеран, 6 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Второй паровой агрегат на парогазовой электростанции Асалуйе вступил в строй, тем самым добавив 160 мегаватт к общей мощности производства электроэнергии в Иране, заявил иранский представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По данным холдинговой компании «Тепловые электростанции», руководитель отдела развития компании Мохаммад Рамазани заявил, что на данный момент электростанция Асалуйе состоит из шести газовых установок и двух паровых установок для выработки 1300 мегаватт электроэнергии.

Далее он отметил, что завершение строительства парогазовой электростанции увеличивает общую мощность электростанции Асалуле примерно до 1500 мегаватт. Он также подчеркнул, что в текущем иранском календарном году (начиная с 21 марта) было введено в эксплуатацию около 19 энергоблоков электростанции.

«Строительство каждого парового агрегата помогает ежегодно экономить 270 миллионов кубометров топлива и повысить КПД с 32% до 47%», — сообщил Рамазани.

Указывая на цель установки паровой установки, он отметил, что такой результат проложит путь для выработки большего количества электроэнергии и удовлетворения потребностей.