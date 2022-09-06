Скопье, 6 сентября, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевски 5 сентября прибыл в Болгарию, чтобы скоординировать усилия по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона.

Sdsm.org.mk Димитар Ковачевски. Премьер-министр Северной Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, к македонской делегации обратился с приветствиями президент Болгарии Румен Радев, который пообещал, что Болгария солидаризируется с Северной Македонией, несмотря на разногласия, поскольку отношения двух стран строятся на прочном фундаменте и не зависят от политической конъюнктуры.

В Софии гарантировали Северной Македонии помощь в преодолении дефицита энергоносителей, где основой энергосистемы являются построенные в югославские времена ТЭЦ, значительная часть мощностей которых периодически выходит из строя.