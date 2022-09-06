Тегеран, 6 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. 5 сентября начальник штаба вооруженных сил Ирана заявил, что враги угрожают иранскому судоходству, развертывая небольшие шпионские подразделения в своей последней попытке компенсировать сокращение своих сил на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая на церемонии развертывания надводного и подводного боевого оборудования, усовершенствованного на заводах иранского военно-морского флота, генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что свобода судоходства должна быть одинаково обеспечена для всех.

«Мы объявляем по международным каналам и подаем иск в Международную морскую организацию (IMO), что мы не потерпим подобных инцидентов на нашем пути и сделаем то же самое, что мы и делали раньше с таким оборудованием», — предупредил генерал Бакери.

Командующий заявил, что Иран не потерпит присоединения израильского режима к Центральному командованию Соединенных Штатов (CENTCOM), которое представляет определенные угрозы в первую очередь для Тегерана.