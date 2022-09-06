Тегеран, 6 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. 5 сентября командующий военно-морскими силами Ирана контр-адмирал ШахрамИрани заявил, что иранские ученые используют новейшие научные разработки при производстве военной техники и оборудования. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Командующий ВМС сделал это заявление на церемонии развертывания армией новой усовершенствованной военной техники. Ирани отметил, что суда, входящие сегодня в состав иранского военно-морского флота, более боеспособны, чем раньше.

Что касается подводной лодки класса «Гадир», заказанной армией ИРИ, командующий подчеркнул, что это самая передовая подводная лодка в регионе Ближнего Востока.

По его словам, сегодня армия оснащена самыми современными беспилотниками со значительными возможностями применения.

4 сентября командующий сухопутными войсками генерал-майор Абдолрахим Мусави заявил на церемонии в Тегеране, что иранские военно-воздушные силы и военно-морской флот круглосуточно защищают интересы страны, постоянно усиливая оборонный потенциал.