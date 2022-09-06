Тегеран, 6 сентября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. 5 сентября министерство иностранных дел Катара опубликовало заявление, в котором отметило, что Доха надеется на достижение соглашения между Ираном и группой 4+1 (Великобритания, Франция, Китай, Россия плюс Германия) о возобновлении ядерной сделки 2015 года, основанной на принципе справедливости. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Https://www.irna.ir/ Венские переговоры

Ранее телеканал «Аль-Джазира» процитировал заявление, в котором говорится, что министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдулрахаман Аль Тани провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амир Абдоллахианом, в ходе которого были подробно рассмотрены переговоры о возвращении США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Высокопоставленный дипломат Катара подчеркнул, что Доха надеется, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном учтет все препятствия на пути диалога обеих сторон.

В телефонном разговоре между заместителем премьер-министра Катара и министром иностранных дел Ирана обе стороны также провели переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая некоторые консульские проблемы.