Чэнду, Китай, 6 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Национальная комиссия здравоохранения КНР заявила, что направила бригады скорой медицинской помощи в районы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Лудин юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает 6 сентября газета China Daily.

Землетрясение

Было направлено около 70 экспертов, специализирующихся в области травматологии, интенсивной терапии, нейрохирургии, ортопедии, анестезии, сестринского ухода и общественного здравоохранения. Несколько больниц в провинции Сычуань создали ускоренный канал для оказания помощи раненым.

Комиссия добавила, что три дополнительные бригады скорой медицинской помощи, базирующиеся в городе центрального подчинения Чунцине, провинциях Хунань и Шэньси, по-прежнему находятся в режиме ожидания.