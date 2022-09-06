Брюссель, 6 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется, что британские власти продолжат в полной мере соблюдать договоренности в рамках сделки по Brexit на фоне избрания Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании. Об этом руководитель ЕС написала в своем микроблоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Она напомнила, что и Брюссель, и Лондон сталкиваются с общими проблемами, включая изменение климата и ситуацию на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа публицист Антун Роша написал в хорватской газете Advance о том, что Великобритания хочет ослабить ЕС в ситуации вокруг российской специальной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР.

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