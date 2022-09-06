Каракас, , 06:48 — REGNUM Правительство Венесуэлы заявило об осуждении теракта у посольства России в столице Афганистана и выразило соболезнования семьям погибших. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба МИД Венесуэлы.

Венесуэла

МИД Венесуэлы «Боливарианская Республика Венесуэла выражает свою глубочайшую солидарность с семьями погибших в результате этого прискорбного происшествия, желает скорейшего и полного выздоровления пострадавшим и в то же время категорически осуждает терроризм в любых его формах и проявлениях».

В заявлении также выражаются «искренние соболезнования» правительству Российской Федерации и надежда на «восстановление стабильности и мира» в Афганистане посредством диалога.

Напомним, утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле произошёл взрыв. В результате теракта погибли два сотрудника российского посольства, а также десять местных жителей, которые оформляли документы для учёбы в России.

Читайте ранее в этом сюжете: США осудили теракт у посольства России в Кабуле