Владивосток, 6 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Для поддержки туризма на Дальнем Востоке необходимо увеличить максимальный размер туристического кешбэка. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября, об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе VII Восточного экономического форума.

Government.ru Зарина Догузова

По ее словам, по последнему этапу программы туристического кешбэка продано туров и забронировано жилья на 7 млрд. рублей, сам кешбэк составил 1,5 млрд. рублей.

«Увеличенный кешбэк по Дальнему Востоку в общем объеме незначительный процент составляет. Мы так предварительно проанализировали и все-таки при принятии решения о том, чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка нам, видимо, нужно будет все же не до 40 тыс. рублей увеличивать предельный кешбэк, а до 40%. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, который, мы сегодня видим, не вырос. Надо донастроить это под Дальний Восток. Я думаю, меня многие коллеги в этом поддержат», — сказала Догузова.

Напомним, 25 августа в России началась реализация программы туристического кешбэка, которая продлится до 10 сентября 2022 года. Новшеством стал повышенный кешбэк для туров на Дальний Восток, он составит 20%, максимум — 40 тыс. руб.