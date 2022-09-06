Джяковица, Сербия, , 06:57 — REGNUM Прокуратура косовского города Джяковица 5 сентября возбудила уголовное дело в отношении 58-летнего педагога, обвиняемого в попытке изнасилования бывшего ученика.

Перед выстрелом Цитата из к/ф «Ворошиловский стрелок». Реж. Станислав Говорухин. 1999. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по версии следствия, в мае 2022 года преподаватель связался с учеником в социальных сетях и попросил его помочь ему донести дрова до дома. Мужчина отвел ребенка в укромное место на территории металлургического завода, ударил в лицо и предпринял попытку изнасилования, повредив гениталии ребенка.

Первое заседание суда по делу состоится 21 сентября. Случай стал резонансным на фоне массовых протестов в Косово после сообщений об использовании работорговцами 11-летней девочки для предоставления секс-услуг. В отставку подал глава полиции Косово и глава исправительной службы края.