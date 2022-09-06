Владивосток, 6 сентября 2022, 07:15 — REGNUM Якутия и Амурская область заключили на VII Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
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Взаимодействовать регионы также намерены в отраслях логистики и сельского хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, лес и полезные ископаемые из Якутии намерены отправлять на экспорт по железнодорожному мосту, который соединит Сковородинский район Амурской области с городом Мохэ в Китае. Главы регионов Айсен Николаев и Василий Орлов обсудили строительство перехода 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме.