Владивосток, , 07:15 — REGNUM Якутия и Амурская область заключили на VII Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

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«Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и позволит улучшить жизнь жителей наших регионов к лучшему!» — отметил Айсен Николаев.

Взаимодействовать регионы также намерены в отраслях логистики и сельского хозяйства.

«Сегодня хотелось бы актуализировать вопросы сотрудничества, обсудить новые проекты в сфере сельского хозяйства, логистики», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, лес и полезные ископаемые из Якутии намерены отправлять на экспорт по железнодорожному мосту, который соединит Сковородинский район Амурской области с городом Мохэ в Китае. Главы регионов Айсен Николаев и Василий Орлов обсудили строительство перехода 6 сентября на VII Восточном экономическом форуме.