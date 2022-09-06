Томск, , 06:39 — REGNUM В Томске возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребёнка в торговом центре. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Ребёнок получил травмы, играя в парке развлечений. Томская область СУ СКР по Томской области

По предварительным данным, вечером 4 сентября пятилетний мальчик играл в парке развлечений, расположенной в одном из торговых центров города. Оставшись без внимания ответственных лиц, он в ходе игры упал, получив телесные повреждения.

Дело открыто по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«В настоящее время следователи СО по Совесткому району г. Томска проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседнем Кузбассе 9-летняя девочка погибла, играя на детской площадке. На неё упал металлический игровой элемент. Расследование обстоятельство происшествия взяли на контроль в Центральном аппарате СКР.

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