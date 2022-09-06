Петропавловск-Камчатский, , 06:37 — REGNUM Работы по поиску пропавших туристов продолжаются на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Об этом 6 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своём телеграм-канале.

Вулканы Камчатки. Вулкан Ключевской © Денис Будьков

Как пояснила глава Ростуризма, в районе вулкана продолжаются поисковые работы. Догузова уточнила, что трое выживших туристов были эвакуированы спасателями, они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Всем спасённым оказана первая медицинская помощь.

Сейчас спасённых туристов и гида эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский для оказания всей необходимой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после гибели девяти человек при восхождении на вулкан Ключевская сопка возбуждено уголовное дело не только в отношении директора турфирмы ООО «Экстрим Тайм» из Новосибирска, но и в отношении гида-инструктора.

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