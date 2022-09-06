Тбилиси, 6 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили в суде Сингапура потребовал от швейцарского банка Credit Suisse возмещения ущерба в размере $1,27 млрд., сообщает 5 сентября информационное агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

По данным агентства, Credit Suisse не защитил инвестиции клиента и не предпринял надлежащих шагов, чтобы избежать убытков. Возникшая ситуация связана с мошенничеством, совершенным Патриком Лескадроном, бывшим высокопоставленным сотрудником банка.

Сами представители заявили, что сумма ущерба, заявленная истцами, является чрезмерной, и поэтому они просят суд отклонить иск.

В статье Reuters отмечается, что Иванишвили обратился онлайн в Международный коммерческий суд Сингапура онлайн. По словам его адвокатов, представитель банка оценил его убытки в $818,2 млн.

Судебный процесс в Сингапуре начался на фоне того, что новый генеральный директор Credit Suisse пытается стабилизировать банк после серии скандалов. Ульрих Кернер поставил перед собой задачу сократить расходы более чем на миллиард долларов, чтобы помочь крупнейшему банку Швейцарии оправиться от неудач и убытков.

Издание отмечает, что в заявлении, зачитанном адвокатами Иванишвили в суде, говорится, что в 2005 году траст Credit Suisse разместил $1,1 млрд., принадлежавших олигарху.

Reuters также сообщает, что банкир Патрик Лескадрон, который курировал бизнес Иванишвили, начал мошенническим путем управлять трастовыми инвестициями и приобретать трастовые фонды еще в 2007 году.

«В 2018 году швейцарский суд признал Лескадрона виновным в фальсификации подписей бывших клиентов, включая Иванишвили, в течение восьми лет. Он признался в фальсификации сделок и сокрытии убытков. Согласно судебным документам, Лескадрон позже покончил с собой. Швейцарский банк пытается вернуть миллиарды долларов в 2021 году после неудачных инвестиций и многочисленных судебных разбирательств, включая разбирательство в Бермудском суде, которое также касается Иванишвили и которое может стоить банку $600 млн», — пишет издание.

Как сообщает Reuters, Иванишвили заявил суду: «Я думал, что обращусь к экспертам, которые защитят мой капитал и мою семью».

Известно, что слушания в сингапурском суде продолжатся 6 сентября.