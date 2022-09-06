Тирана, 6 сентября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Президент Албании Байрам Бегай 5 сентября вручил государственную награду Албании, орден имени просветителя Наима Фрашери, певице Рите Оре.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, певицу наградили «в знак высокой оценки ее вклада в распространение артистических и человеческих ценностей через искусство», а также «в благодарность за ее деятельность в роли почетного посла Албании по вопросам национального и глобального значения».

6 сентября в Тиране на площади Скандербега состоится масштабный концерт Риты Оры. Арилена Ара, Бебе Реджа, Дуа Липа и Рита Ора — знаменитейшие албанские певицы, поднявшиеся на вершину мирового Олимпа поп-музыки. Певицы нередко используют тексты песен на албанском языке и не скрывают свою национальность.