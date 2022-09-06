Владивосток, 6 сентября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. На VII Восточном экономическом форуме 6–7 сентября будет работать «Гостиная авиакомпании «Аврора» — коммуникационная площадка для делового общения и проведения встреч с представителями российской авиационной отрасли, авиастроителями и руководителями региональных компаний авиационного сообщества Дальнего Востока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обеспечение авиадоступности ДФО — одно из важнейших условий экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности региона. Создание в 2021 году Единой дальневосточной авиакомпании на базе АО «Авиакомпания «Аврора» и развитие программы социально значимых перевозок — важные направления деятельности для повышения качества жизни дальневосточников и усилению экономических связей дальневосточных регионов.

Гостиная «Авроры» проведёт ряд деловых встреч с представителями авиакомпаний, производителей авиационной техники, федеральных и региональных органов власти и экспертов авиационного комплекса. Будут обсуждаться меры господдержки, направленные на производство новых отечественных воздушных судов для пополнения парка авиакомпаний Дальнего Востока, ход работы Единой дальневосточной авиакомпании и расширение программы субсидирования воздушных перевозок Дальневосточного федерального округа.

«Главная задача авиакомпании — работать в интересах наших граждан, обеспечить транспортную связанность и доступность регионов Дальнего Востока. Перед авиакомпанией стоят достаточно амбициозные цели. Должны быть значительно увеличены объёмы перевозки пассажиров на Дальнем Востоке к 2025 году. Компания уже сейчас приносит пользу дальневосточникам. Вводятся новые авиамаршруты. В прошлом году их было двадцать, в этом их количество будет увеличено до 36. Из федерального бюджета субсидируются социально значимые маршруты. И теперь одна из главных задач связана с обновлением авиационного флота за счёт судов российского производства», — сказал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Всего в программу VII ВЭФ включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в рабочей повестке президента России Владимира Путина во Владивостоке запланирован ряд мероприятий, в числе которых посещение военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях и другие.