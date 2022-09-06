Пекин, , 06:30 — REGNUM Китайские исследователи выяснили, что взрослые и дети в Китае чаще страдают аллергией на морепродукты и реже на арахис по сравнению с жителями Соединенных Штатов и Европы, сообщает 6 сентября газета China Daily.

Аллергия

Согласно исследованию, креветки, манго и моллюски входят в тройку самых распространенных пищевых аллергенов в китайской провинции Цзянси, за ними следуют яйца, рыба, говядина, молоко и баранина.

«Продукты животного происхождения были доминирующими вредными продуктами, особенно креветки, а кожные симптомы были наиболее часто регистрируемыми побочными реакциями», — говорится в исследовании, совместно проведенном учеными из Китайского национального центра оценки рисков безопасности пищевых продуктов, Больницы Пекинского союзного медицинского колледжа и Третьей больницы Пекинского университета в Пекине, а также Наньчанского университета и провинциального центра по контролю и профилактике заболеваний в Цзянси.

Эта разница означает, что культурные, диетические, индустриальные и биологические факторы могут играть важную роль в характере пищевой аллергии. В ходе исследования было изучено почти 21 000 участников, проживающих в Цзянси, в возрасте от 6 до 10 лет и от 18 до 70 лет. Исследование проводилось в 2020 и 2021 годах и было опубликовано на прошлой неделе в China CDC Weekly, национальном бюллетене здравоохранения и академической платформе, созданной Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.

Профессор Государственной ключевой лаборатории пищевой науки и технологий Наньчанского университета Чэнь Хунбин, который принимал участие в исследовании, сказал, что полученные результаты в значительной степени соответствуют реальному опыту и прошлым исследованиям.

«Например, в предыдущем исследовании, посвященном самооценке пищевой аллергии среди детей, морепродукты возглавляли список, за ними следовали рыба, яйца, фрукты и молоко», — сказал он.

Однако некоторые исследования также указывают на то, что пшеница является одним из наиболее распространенных триггеров аллергии у населения в целом, а яйца и молоко считаются наиболее распространенными аллергенами для младенцев и детей раннего возраста. Чен сказал, что необходимы дополнительные эпидемиологические исследования, чтобы устранить эти расхождения и определить, приводят ли различные пищевые привычки в Китае к различной чувствительности к пище.

В отдельном исследовании, также опубликованном в China CDC Weekly на прошлой неделе, исследователи обнаружили, что распространенность пищевой аллергии среди населения составила 8% с 2009 по 2018 год, по сравнению с 5% с 1999 по 2008 год.

Врач больницы Хуашань при университете Фудань Ло Сяоцунь сказал во время интервью порталу YXJ.org.cn, что растущий уровень пищевой аллергии — это явление, наблюдаемое во всем мире, обусловленное изменениями в образе жизни, пищевыми привычками, а также растущей осведомленностью о здоровье и диагностическими возможностями.

Для потребителей чтение маркировки аллергенов на упаковках продуктов питания — это простой способ защитить себя от потенциальных триггеров аллергии. Но эксперты заявили, что список приоритетных аллергенных продуктов, основанный на фактической ситуации среди населения Китая, в настоящее время недоступен.

В настоящее время маркировка пищевых аллергенов в Китае не является обязательной, и маркировка в основном соответствует международному положению, которое включает восемь основных видов пищевых продуктов, таких как молоко, яйца, рыба и моллюски.