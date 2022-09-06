Сеул, 6 сентября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Южной Корее из-за тайфуна «Хиннамнор», который утром 6 сентября покинул территорию страны, в первой половине дня отменили не менее 248 авиарейсов. Об этом со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта сообщает телеканал KBS.

Publicdomainpictures.net В аэропорту

По информации ведомства, 5 сентября из-за погодных условий были отменены 368 авиарейсов. В зависимости от ситуации, в течение дня 6 сентября также могут произойти дополнительные отмены рейсов.

На полуострове также было приостановлено паромное сообщение, выход пассажирских судов в море ограничен. В провинциях Кёнсан-Намдо, Чолла-Намдо и в Пусане из-за угрозы оползней и наводнений эвакуировали около 3,5 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии из-за тайфуна «Хиннамнор», перемещающегося вблизи юго-западного острова Кюсю, 6 сентября отменили не менее 134 внутренних авиарейсов.

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