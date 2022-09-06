Якутск, 6 сентября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Суд постановил провести к земельным участкам, которые бесплатно получили многодетные семьи из Якутска, воду, газ и дорогу. Для устранения нарушений мэрии отведены девять месяцев, сообщил 6 сентября телеграм-канал управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Анатолий Зубанюк Земельные участки

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Землю людям предоставили в микрорайоне «Птицефабрика» в Якутске. Возле участков нет дорог, газа и водоснабжения. Прокуратура города выявила нарушения и обратилась в суд. Инстанция признала бездействие чиновников незаконным.

«Решением Якутского городского суда заявление прокурора удовлетворено. Исполнение судебного решения поставлено на контроль в прокуратуре города», — отметили в дальневосточном управлении Генпрокуратуры РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее много лет добивались подведения дороги семьи, получившие земли в микрорайоне «Северный» в Якутске. Участки остаются без инфраструктуры более десяти лет.