Владивосток, , 06:21 — REGNUM Более десятка новых курортов появятся на территории Дальневосточного федерального округа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе VII Восточного экономического форума.

Дальний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сейчас в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется «Дальний Восток».

«По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации. Эту работу Ростуризм вместе с корпорацией ВЭБ. РФ заканчивает и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели, которые позволят очень быстро приоритизировать и усилия по поддержке этих проектов и привлечь инвесторов. Мы уверены, что инвесторы придут, поскольку спрос очень большой», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что субъекты Дальневосточного федерального округа активно используют инструменты поддержки, в частности, по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2022 году на округ было выделено более 5,5 млрд. рублей.