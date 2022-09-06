Приштина, Сербия, 6 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В столице Косово Приштине 5 сентября прошел очередной протест в связи с резонансным делом о неоднократном изнасиловании 11-летней девочки. В протесте приняли участие сотни человек, требующих защиты женщин и девочек от насилия.

Pedro Феминизм. Граффити

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, протестующе требуют отставки Прокурора Приштины Куйтима Муниши, в чем их 4 сентября поддержала глава минюста Косово Альбулена Хаджиу.

Протестующие требуют легализацию использования перцовых баллончиков для самозащиты, увольнения халатных чиновников, введения сексуального просвещения в школах и защиты жертв сексуального насилия.

11-летняя девочка была изнасилована в парке Приштины 27 августа, после чего по обвинению в издевательствах над ребенком были задержаны 11 человек. 5 сентября глава МВД Косово Джеляль Свечля сообщил, что ребенок попал в руки работорговцев и подвергался сексуальному насилию в течение года. Расследование дела не завершено.