Лисичанск, ЛНР, , 06:18 — REGNUM Гуманитарную помощь жителям города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) доставили российские военные. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Лисичанск после освобождения Никита Третьяков © ИА REGNUM

Российские военнослужащие привезли продуктовые наборы для малоимущих граждан, пенсионеров и семей с детьми. Кроме стандартных продуктовых наборов семьи с детьми получили игрушки, сладости и подгузники.

Безопасность доставки и выдачи жителям города продуктовых наборов обеспечивали сотрудники военной полиции. Уточняется, что пенсионерам и семьям с детьми помощь доставлялась прямо на порог дома и вручалась лично в руки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Самарской области в библиотеки города Снежного в ДНР было передано свыше 17 тысяч томов художественной литературы.

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