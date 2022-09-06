Лисичанск, ЛНР, 6 сентября, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь жителям города Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР) доставили российские военные. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лисичанск после освобождения

Российские военнослужащие привезли продуктовые наборы для малоимущих граждан, пенсионеров и семей с детьми. Кроме стандартных продуктовых наборов семьи с детьми получили игрушки, сладости и подгузники.

Безопасность доставки и выдачи жителям города продуктовых наборов обеспечивали сотрудники военной полиции. Уточняется, что пенсионерам и семьям с детьми помощь доставлялась прямо на порог дома и вручалась лично в руки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из Самарской области в библиотеки города Снежного в ДНР было передано свыше 17 тысяч томов художественной литературы.