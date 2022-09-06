Пекин, 6 сентября, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ о проведении всех возможных спасательных работ, чтобы свести к минимуму жертвы землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего в провинции Сычуань на юго-западе Китая, подчеркнув, что спасение жизней должно быть первоочередной задачей, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателем Центрального военного совета, дал соответствующее указание после землетрясения, произошедшего в уезде Лудин Гардзе-Тибетского автономного округа провинции Сычуань в 12:52 по пекинскому времени 5 сентября.

В результате землетрясения по меньшей мере 21 человек погиб и более 30 получили ранения, что привело к повреждению объектов инфраструктуры, таких как водоснабжение и электроснабжение, транспорт и телекоммуникации. Си Цзиньпин подчеркнул важность усиления мониторинга землетрясений, защиты от вторичных бедствий и надлежащего размещения пострадавших.

Премьер Госсовета Ли Кэцян, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, призвал к быстрой оценке ситуации, а также к всесторонним усилиям по спасению и медицинскому лечению.

Он также призвал местных жителей быть начеку в случае вторичных бедствий, таких как оползни, в то же время призвав приложить усилия для размещения людей из районов, пострадавших от землетрясения, и как можно быстрее восстановить поврежденную транспортную и телекоммуникационную инфраструктуру.