Владивосток, , 06:08 — REGNUM Беспилотные грузоперевозки к 2050 году будут составлять 80% от всех перевозок грузов на воде, заявил глава АНО «Национальный отраслевой центр Маринет» Национальной технологической инициативы Евгений Казанов в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Контейнеры Иван Шилов © ИА REGNUM

«По нашим оценкам, при самых благоприятных условиях к 2050 году в мире будет выполняться до 80% всех логистических перевозок по воде с помощью подобного транспорта, остальные 20% будут составлять привычные нам суда, не выведенные из эксплуатации», — приводит его слова РИА Новости.

Казанов добавил, что в России уже идут разработки беспилотных судов. При этом основная проблема, по его словам, это нормативное регулирование, а не развитие технологий. В частности, для международной перевозки необходимы поправки в нормативной базе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Приморского края заявило о намерениях запустить в регионе первое беспилотное аэротакси. Предполагается, что подобное такси будет летать из центра Владивостока в аэропорт.