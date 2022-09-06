Москва, , 06:05 — REGNUM Во вторник, 6 сентября, в Москве будет облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха до +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Борис Кустодиев. Осень над городом. 1915

В ночь на 7 сентября в столице также небольшой дождь, температура воздуха +5… +7 °C.

Ветер северо-западный, ночью — западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +2… +7 °C.

В среду, 7 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, начало новой недели в Москве будет прохладным с кратковременными дождями и с перепадами температуры ночью и днём.

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