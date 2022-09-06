Пекин, 6 сентября, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Центральный банк Китая заявил, что сократит норматив требований к валютным резервам для финансовых учреждений на два процентных пункта с 15 сентября, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Коэффициент резервных требований будет снижен с нынешних 8% до 6%, говорится в кратком уведомлении Народного банка Китая на его вебсайте. Согласно уведомлению, этот шаг направлен на улучшение «способности финансовых учреждений использовать валютный капитал».

«Снижение поможет увеличить ликвидность доллара США на рынке и будет способствовать стабильности обменного курса юаня», — сказал главный экономист China Minsheng Bank Вэнь Бинь .

Из-за ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, индекс доллара США преодолел отметку 110, что спровоцировало пассивное обесценивание юаня по отношению к доллару США.

«Действия центрального банка посылают рынку позитивный сигнал, который способствует стабилизации ожиданий обменного курса юаня и предотвращению иррационального превышения», — сказал Вэнь.

Отметим, что в последний раз центральный банк снижал норматив обязательных валютных резервов в мае, сократив его тогда на 1 процентный пункт.