Приштина, Сербия, 6 сентября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Первые лица Косово — президент Вьоса Османи, премьер-министр Косово Альбин Курти и спикер парламента Косово Главк Конюфца — 5 сентября почтили память матери Терезы, албанки-уроженки Македонии, скончавшейся ровно 25 лет назад.

Николай Рерих. Матерь Мира

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, албанские политики назвали Мать Терезу «матерью всего мира, а не только албанского народа».

Премьер-министр Курти подчеркнул, что мать Тереза «многое дала миру и ничего не брала взамен, что должно служить примером для всех».

Лауреат Нобелевской премии мира, создательница детских домов, в которых проживали 7,5 тыс. детей, а также 213 больниц, 54 лепрозориев и 20 домов престарелых, мать Тереза скончалась 5 сентября 1997 года. Сразу после ее смерти появились сведения о неоднозначности применяемых благотворительницей методов — жадности, запрете на использование обезболивающих в больницах — однако в балканских странах данные факты вряд ли получат распространение. Имя матери Терезы носят аэропорты, площади, улицы, а ее портреты висят во всех официальных учреждениях.