Тайбэй, , 05:58 — REGNUM Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила соболезнования Китаю в связи с гибелью людей при землетрясении в китайской провинции Сычуань, сообщили в канцелярии тайваньского лидера.

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От последствий подземных толчков в регионе 5 сентября погибли по меньшей мере 46 человек. Цай также выразила надежду, что поисково-спасательная операция и работы по восстановлению после стихийного бедствия пройдут без трудностей, а нормальная жизнь возобновится как можно скорее.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,8, которое произошло 5 сентября в уезде Лудин (провинция Сычуань), унесло жизни не менее 46 человек. Еще более 50 человек пострадали, а 16 — числятся пропавшими без вести.

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