Чэнду, Китай, 6 сентября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Китай выделил 50 млн юаней (около $7,25 млн) из своих центральных фондов помощи при стихийных бедствиях на поддержку спасательных работ после землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

aitoff Землетрясение

Чрезвычайные средства были совместно выделены Министерством финансов и Министерством по чрезвычайным ситуациям КНР. Средства будут использованы для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий стихийных бедствий, уделяя особое внимание поиску, спасению и перемещению людей, пострадавших от стихийного бедствия, обнаружению вторичных бедствий и ремонту поврежденных домов, среди прочих задач.

Предметы первой необходимости, в том числе около 3000 палаток и 10 000 складных кроватей, были направлены в уезд Лудин, где находился эпицентр землетрясения. Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место происшествия более 1100 спасателей и вертолет, в то время как более 3600 спасателей из соседних регионов находятся в режиме ожидания.