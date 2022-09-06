Приштина, Сербия, , 06:46 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 5 сентября прибыла в Косово, где провела встречу с местным сербским населением.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Брнабич обвинила власти Косово в уклонении от выполнения взятых на себя обязательств по формированию Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово с исполнительными полномочиями и пообещала бороться за их создание.

Александр Вучич. Также, как он боролся по вопросу о временных удостоверениях личности для сербов в Косово, мы продолжим бороться и будем настаивать на формировании Ассоциации сербских муниципалитетов, и это то, от чего мы не откажемся, слава Богу, что вас сегодня собралось много». Ана Брнабич «У нас есть государственный муж, который ведет нас по этому сложному пути,. Также, как он боролся по вопросу о временных удостоверениях личности для сербов в Косово, мы продолжим бороться и будем настаивать на формировании Ассоциации сербских муниципалитетов, и это то, от чего мы не откажемся, слава Богу, что вас сегодня собралось много».

Напомним, борьба Вучича по вопросу о временных свидетельств состояла в отмене таких свидетельств для косовских албанцев в Косово в духе логики взаимности, продвигаемой Приштиной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово встретили премьер-министра Сербии: мы ничего не боимся