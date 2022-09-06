Приштина, Сербия, 6 сентября 2022, 06:46 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 5 сентября прибыла в Косово, где провела встречу с местным сербским населением.

Косово
Косово
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Брнабич обвинила власти Косово в уклонении от выполнения взятых на себя обязательств по формированию Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово с исполнительными полномочиями и пообещала бороться за их создание.

«У нас есть государственный муж, который ведет нас по этому сложному пути, Александр Вучич. Также, как он боролся по вопросу о временных удостоверениях личности для сербов в Косово, мы продолжим бороться и будем настаивать на формировании Ассоциации сербских муниципалитетов, и это то, от чего мы не откажемся, слава Богу, что вас сегодня собралось много».
Ана Брнабич

Напомним, борьба Вучича по вопросу о временных свидетельств состояла в отмене таких свидетельств для косовских албанцев в Косово в духе логики взаимности, продвигаемой Приштиной.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово встретили премьер-министра Сербии: мы ничего не боимся