Приштина, Сербия, 6 сентября 2022, 06:46 — REGNUM Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 5 сентября прибыла в Косово, где провела встречу с местным сербским населением.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Брнабич обвинила власти Косово в уклонении от выполнения взятых на себя обязательств по формированию Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово с исполнительными полномочиями и пообещала бороться за их создание.
Напомним, борьба Вучича по вопросу о временных свидетельств состояла в отмене таких свидетельств для косовских албанцев в Косово в духе логики взаимности, продвигаемой Приштиной.
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