В Сербии пообещали компенсировать уступки Косово
Приштина, Сербия, 6 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич 5 сентября прибыла в Косово, где провела встречу с местным сербским населением.
Иван Шилов ИА REGNUM
Косово
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Брнабич обвинила власти Косово в уклонении от выполнения взятых на себя обязательств по формированию Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово с исполнительными полномочиями и пообещала бороться за их создание.
«У нас есть государственный муж, который ведет нас по этому сложному пути, Александр Вучич. Также, как он боролся по вопросу о временных удостоверениях личности для сербов в Косово, мы продолжим бороться и будем настаивать на формировании Ассоциации сербских муниципалитетов, и это то, от чего мы не откажемся, слава Богу, что вас сегодня собралось много».
Напомним, борьба Вучича по вопросу о временных свидетельств состояла в отмене таких свидетельств для косовских албанцев в Косово в духе логики взаимности, продвигаемой Приштиной.