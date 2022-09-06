Владивосток, , 05:52 — REGNUM Встречу с руководством шведской компании IKEA планирует провести Минпромторг России. Об этом 5 сентября сообщил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов в беседе с журналистами в кулуарах ВЭФ-2022.

Магазин IKEA в Омске Анна Рыжкова © ИА REGNUM©

Евтухов уточнил, что Минпромторг России на следующей неделе проведёт встречу с руководством IKEA, на которой будут обсуждаться планы на будущее в России. По словам Евтухова, в российском ведомстве рассчитывают, что IKEA не будет уходить окончательно с российского рынка.

Представитель Минпромторга России отметил, что уже состоялось предварительное обсуждение актуального вопроса о судьбе шведской компании на российском рынке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что завод шведского бренда IKEA в Тихвине Ленинградской области возобновил свою работу. Название и руководство завода при этом не сменились. Остальные предприятия IKEA в Санкт-Петербурге вернутся к плановой работе с 5 сентября.

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