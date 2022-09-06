Чэнду, Китай, , 05:51 — REGNUM Госсовет КНР направил рабочую группу для руководства спасательными работами после землетрясения магнитудой 6,8 в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение Martin Luff

Команда штаба Госсовета по ликвидации последствий землетрясения состоит из представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства общественной безопасности, Национальной комиссии здравоохранения и других органов власти Китая.

Ввиду серьезности бедствия, управление штаба по оказанию помощи при землетрясениях при Госсовете и Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР повысили национальный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до уровня II, второго по величине в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации в Китае.

Китайская национальная комиссия по уменьшению опасности бедствий и Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая также повысили национальный уровень реагирования на стихийные бедствия до уровня III. В настоящее время известно о 46 погибших и 16 пропавших без вести.