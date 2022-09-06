Москва, 14 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Любые попытки стран Запада изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Об этом 14 июня заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

ИА Регнум

Глава государства напомнил, что западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести хоть какую-то юридическую базу под их окончательное присвоение.

«Но, несмотря на всё крючкотворство, воровство, безусловно, останется воровством. И безнаказанным не останется, с другой стороны», — сказал он.

Путин уточнил, что кражей активов России Запад только приблизит разрушение той системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание, а также позволяла потреблять больше заработанного, через долги и обязательства привлекая деньги со всего мира.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала Западу болезненный ответ на изъятие доходов с замороженных российских активов. Дипломат также назвала циничным преступлением передачу украденных у России средств на помощь Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут внимательно следить за происходящим на саммите G7. В марте представитель Кремля предупредил Евросоюз о последствиях, если там решат изъять активы России. В этом случае европейцы будут рубить сук, на котором сидят, пояснил он.