Чэнду, Китай, , 05:48 — REGNUM Сорок шесть человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло в уезде Лудин провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили местные власти, передает 5 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение cobain86

По состоянию на 20:30 по местному времени 5 сентбяря, 16 человек пропали без вести и более 50 получили ранения, сообщил заместитель директора департамента по чрезвычайным ситуациям провинции Сычуань Ван Фэн. Среди погибших 29 человек были из Ганьнань-Тибетского автономного округа, а остальные 17 — из города Яань. Штаб по ликвидации последствий землетрясения задействовал самый высокий уровень экстренного реагирования на землетрясение.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Лудин в 12:52 по пекинскому времени 5 сентября, сообщает Китайский центр сейсмических сетей (CENC). По данным CENC, очаг находился по координатам 29,59 градуса северной широты и 102,08 градуса восточной долготы, на глубине 16 км. Эпицентр землетрясения находится в 39 км от центра уезда Лудин, а в радиусе 5 км от эпицентра расположено несколько деревень.